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الرياضة

تير شتيجن حارس برشلونة يخضع لجراحة في الركبة

تير شتيجن حارس برشلونة يخضع لجراحة في الركبة
23 سبتمبر 2024 21:33

 
برشلونة (رويترز) 

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قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن حارسه مارك-أندريه تير شتيجن خضع لجراحة ناجحة، بعد إصابته بتمزق كامل في أحد أوتار ركبته اليمنى.
وتعرض الحارس الدولي الألماني (32 عاماً) للإصابة، خلال فوز برشلونة 5-1 على مضيفه فياريال في الدوري المحلي.
وقال برشلونة في بيان «خضع تير شتيجن لتدخل جراحي ناجح لعلاج إصابة في ركبته اليمنى على يد الدكتور خوان كارليس مونياو تحت إشراف القطاع الطبي للنادي في مستشفى برشلونة، وبرنامج تعافيه سيحدد موعد عودته للملاعب».
وسقط تير شتيجن بشكل سيئ بعدما قفز للإمساك بكرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان يعاني من الألم بشكل واضح أثناء نقله خارج الملعب على محفة.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن حارس برشلونة سقط بكامل وزنه على ساقه اليمنى، بعد إصابته في ذات الركبة التي خضع فيها بالفعل لعمليتين جراحيتين في السنوات الأخيرة، وقد تؤدي جراحة أخرى إلى إنهاء موسمه، وتوقعت في وقت لاحق أن يغيب حارس مرمى برشلونة الأول عن الملاعب لمدة سبعة أشهر على الأقل.
ويغيب تير شتيجن عن مباريات كثيرة، إذ يواجه فريق المدرب هانز فليك منافسه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، إضافة إلى حامل اللقب ريال مدريد في الدوري الإسباني.

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