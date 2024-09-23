«دولية» الوحدة للسلة تصل إلى «المربع الذهبي»

علي معالي (أبوظبي)

تشهد صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، اليوم، مباراتي نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، حيث يلتقي الحكمة اللبناني مع الكويت الكويتي، في الساعة السادسة والنصف مساءً، والاتحاد السكندري المصري مع الفتح الرباطي المغربي، وتقام «النسخة الأولى» للبطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد السلة ونادي الوحدة، فيما يلعب منتخبنا مع الوحدة، في الساعة الرابعة عصراً، لتحديد المركز السابع.

بات الحكمة بقيادة المدرب اليوناني إلياس زوروس، يثق أكثر بتشكيلته المتجددة هذا الموسم، والتي لا تعتمد على لاعب واحد، حيث لديه أكثر من عنصر يجيد التسجيل، وفي كل مباراة يتألق أكثر من لاعب، واللافت الأداء الجماعي للمجموعة من الناحية الدفاعية، وتطبيق أفكار المدرب، ورغم امتلاكه 3 لاعبين أجانب، إلا أن زوروس لم يعتمد كثيراً على الأميركي كلينتوني ايرلي، فيما منح وقتاً أكثر لمواطنيه زاك لوفتون وكلينتون شابمان، وأكثر النجوم المحليين جيرار حديديان ونعيم رباي وجاد خليل.

في المقابل، يعول الألماني بيتر شومرز مدرب الكويت، على مجموعة محلية متجانسة، أبرزهم مسعد العتيبي وحسين الخباز وتركي الشمري وعمر جوهر، ومن الأجانب جاكار سمبسون.

«القمة الأفريقية»

تجمع «القمة الأفريقية» بين الاتحاد السكندري والفتح الرباطي، ويتوقع أن تكون عامرة بالإثارة والندية، نظراً لقوة الفريقين، ويمتاز الاتحاد مع مدربه أحمد عمر بثبات المستوى، رغم خوضه وقتين إضافيين في مباراتين، من أصل 3 لقاءات في الدور الأول، ويملك لاعبوه القدرة على التحمل والحسم، بوجود محمد طه ويوسف شحاتة وأحمد متولي وأنس محمود وأحمد خلف، الذين عوّضوا ضعف مستوى جوردون راي الذي لم يقدم الأداء المطلوب.