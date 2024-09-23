سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية ينطلق 5 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية 5 أكتوبر المقبل، سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية، فئة 60 قدماً، وأعلن النادي فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق، عبر الموقع الإلكتروني للنادي، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.

وانتهى فريق العمل بالنادي من وضع التصور العام بتفاصيله لإقامة سباق أبو الأبيض، والذي يتضمن تنفيذ الترتيبات الخاصة بعمليات تسجيل المحامل، وتزويد المشاركين باللوائح والقوانين الخاصة بالسباق مع التعديلات التي أدخلت وتم اعتمادها، ونفذت في السباقات الماضية، وسجلت نجاحاً كبيراً، ووجدت الإشادة من المشاركين، وكذلك الوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية، لضمان توفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين.

وتشهد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهي الأعلى بين الفئات الأخرى، مشاركة كبيرة، حيث يحرص الملاك والنواخذة والبحارة على التواجد في منافساتها والمساهمة في نجاح الملاحم التراثية والبطولية التي ترسمها، وهي تنقل صورة متكاملة لإرث الأجداد والآباء إلى الأجيال، والمنافسة على جوائزها القيمة.

من جانبه، ثمَّن أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة للأنشطة والفعاليات التراثية كافة التي ترسخ ثقافة الحفاظ على التراث بشكل عام، والتراث البحري الإماراتي الأصيل على وجه الخصوص، وأنشطة وفعاليات نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لتعزيز حضوره في كل المناسبات.

وتوجَّه أحمد ثاني الرميثي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للسباق، والتي تمنح المشاركين الدافع الكبير، لتقديم أفضل ما لديهم من أداء على متن المحامل، والمنظمين بتوفير ترتيبات بأعلى المعايير والجودة التنظيمية، والمتابعين بالحرص على التواجد ضمن منظومة الحدث.

وأضاف: «يشهد سباق أبو الأبيض دائماً مشاركة كبيرة من المحامل، وهذا دليل على مكانته، ويستقطب أكثر من 100 محمل، لتقديم فنون الإبحار بهذه الفئة، بما يشعل المنافسة من أجل التتويج باللقب، والتواجد في المراكز المتقدمة، في ظل الجوائز القيمة التي رُصدت لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين».

وقال: «السباق يعد من الفعاليات الكبرى التي لها مكانتها الخاصة لدى ملاك المحامل والنواخذة والبحارة، ويمثل أكبر تحدٍ للجميع، وأيضاً احتفالية تراثية تحمل كل أبعاد عراقة تراثنا البحري خلال كل موسم، ويأتي السباق مليئاً بالحماس، وروح التنافس»، مشيراً إلى أن الهدف من التعديلات على المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، سلامة المشاركين وهي أولوية، وتم تطبيقها في عدد من السباقات، وكان لها تأثيرها الإيجابي على سير السباقات، ووجدت الثناء.

تجاوب والتزام

أشاد الرميثي بتجاوب والتزام الملاك والنواخذة مع فرق تنظيم السباقات التي يديرها النادي في كل المراحل، والتي تبدأ بالتسجيل وحتى التتويج، مشيراً إلى أن هذا التعاون، يمثل خطوة مهمة على طريق نجاح كل الأنشطة والفعاليات والسباقات التي ينظمها ويشرف عليها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي يدعم جهود الحفاظ على التراث البحري من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات تعزز هذه الجهود.