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الرياضة

«ديفينو» يحصد لقب «كأس زايد» في روما

«ديفينو» يحصد لقب «كأس زايد» في روما
24 سبتمبر 2024 02:58

عصام السيد (أبوظبي)

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تُوج الجواد «ديفينو»، والمهر «فلومنزيف»، بسباقي كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للخيول العربية الأصيلة، بمضمار كابانيللي بالعاصمة الإيطالية روما، فيما فازت المهرة «مينيون ألموري»، والمهرة «إندبندنس» بسباقي كأس الوثبة ستاليونز بري دراجون بنسختيه (أ) و(ب) بمضمار كاسترا فيردازون الفرنسي، واللذين أقيما تحت مظلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.
ولمع بريق الجواد «ديفينو» لاس سي سان جويليانو، بإشراف ليناردو شيسا، وقيادة إن مورو، في كأس زايد للخيول في سن أربع سنوات فما فوق «قوائم»، لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 24.200 يورو، بمشاركة 7 من نخبة الخيول، حيث جاء تفوقه بفارق 3.5 طول عن الجواد «ماكميرا» لفرانسسكو ديرو، فيما جاء ثالثاً المهر «إلينو ديتركسنتا» لمالكه ألفيرو ميرو.
وتفوق المهر «فلومنزيف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميلانو ناردوزي، وقيادة ريموندو ستيفانو سالو، بفارق 6 أطوال عن «بيرنجوي» للمالك ليدا جايتانو في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «قوائم» لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 24.200 يور، بمشاركة 12 مهراً ومهرة في سن ثلاث سنوات فقط، فيما جاء ثالثاً المهر «فيسبروي» لبيرولي جيوسبي.

كأس زايد
روما
الخيول العربية الأصيلة
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