15 لاعباً ولاعبة في قائمة منتخب الجودو لـ«أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 15 لاعباً ولاعبة للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، التي تقام بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة مميزة من أبطال العالم والأولمبياد الأخير.

وتضم قائمة منتخبنا التي تمثل أكبر مشاركة في تاريخ بطولات الجراند سلام، زايد فيصل النقبي، سيف سالم، وحميد الشامسي للمشاركة في وزن تحت 60 كجم، راشد خلف الزعابي، زايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، راشد علي المشجري، كريم عبد اللطيف ومحمد بيك في وزن تحت 73 كجم، عزان حسن الزعابي وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، واللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن الإصابات المتراكمة، التي لحقت بعدد من اللاعبين الأساسيين خلال الموسم المنصرم حالت دون مشاركتهم في بطولة أبوظبي المقبلة، وأبرزهم اللاعب ظافر كوستوف في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، واللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، حيث فضّل الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سكرتوف لاعب الفريق السابق مواصلة علاجهم وإعدادهم البدني خلال المعسكر الحالي الذي يقيمه الفريق في أبوظبي قبل السفر إلى اليابان نهاية الشهر الحالي لإقامة معسكر هناك لمدة أسبوع قبل البطولة، وذلك في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، وتحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو، والذي يتم في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية.

ويتواصل التسجيل في موقع الاتحاد الدولي للجودو للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم، وفي مقدمتهم منتخب فرنسا، الذي يشارك بأكبر وفد يضم 18 لاعباً ولاعبة من أفضل نجوم الجودو، وفي قائمة المشاركة، منتخبات ألمانيا، بريطانيا، أوزبكستان، هولندا، بولندا، أميركا، جورجيا، ولبنان كأول الدول العربية التي تقدمت للمشاركة.