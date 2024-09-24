رئيس الاتحاد الفرنسي يتحدى الجميع من أجل «ديشامب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن فيليب دياللو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سبق له الحديث عن مستقبل ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب «الديوك»، عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» الصيف الماضي، وجدد الثقة به وقتها للاستمرار في مهمته حتى نهاية عقده في مونديال 2026، إلا أن أصواتاً كثيرة تعالت مطالبة برحيل ديشامب خلال هذه الآونة الأخيرة، وخاصة بعد الخسارة من منتخب إيطاليا 1-3، على ملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعاد التساؤل من جديد، إلى متى يبقى ديشامب على رأس القيادة الفنية للمنتخب؟ ولماذا لا يرحل الآن، ويتم البحث عن بديل بفكر جديد ورؤية مختلفة تعيد «ضخ» الدماء في المنتخب قبل الدخول في «معركة» تصفيات كأس العالم ونهائياتها.

هذا التوجه تمت مناقشته خلال حديث أدلى به دياللو لصحيفة «ليكيب»، وكان فرصة مناسبة لكي يضع رئيس الاتحاد النقاط فوق الحروف، وإنهاء هذا الجدل «العقيم» حول مستقبل المدير الفني.

في البداية، نوه دياللو إلى رحلة ديشامب مع المنتخب، خلال 12عاماً وحتى الآن، والتي حصل خلالها على بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ثم وصل إلى نهائي مونديال 2022، وأيضاً نهائي «يورو 2016»، وخروجه من نصف نهائي «يورو 2024» على يد منتخب «لاروخا» الإسباني، الذي فاز بكأس البطولة بعد ذلك.

ورغم هذه الإنجازات الجيدة، والتي تتفق والأهداف التي وضعها الاتحاد أمام ديشامب، إلا أن المدير الفني ظل موضع اتهام دائم من جانب قطاع ليس صغيراً، من الجماهير الفرنسية، وهذا ما أثار دهشة دياللو، وجعله لا يتفق مع يقوله هذا القطاع من الجماهير.

وشدد دياللوعلى أنه لايشارك منتقدي ديشامب رأيهم، لأن ما حققه من إنجازات، خلال فترة توليه المهمة، يتحدث عنه، ويُعتبر عملاً «استثنائياً»، وقال: استقبلته بعد «يورو2024»، كما حضر أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد، وكانت الملاحظة الوحيدة التي وُجهت إليه وقتها هي ضورة دفعه بدماء جديدة في المنتخب، والتخلص تدريجياً من «الحرس القديم»، وتم الاتفاق على ذلك، أما بالنسبة للجهاز الفني فقد وجدناه قوياً وفعالاً وموهوباً في عمله، وحقق الأهداف التي اتفقنا عليها خلال المرحلة الماضية.

وأضاف دياللو: لقد بدأ ديشامب في تحقيق ما طالبنا به، وبالفعل ضم عناصر جديدة إلى المنتخب مثل أوليز وكونيه وباديه في سبتمبر الجاري وفي طريقه إلى إضافة المزيد من الوجوه الجديدة المبشرة.

وأكد دياللو أن منتخب فرنسا يقوده «الشخص المناسب» وإذا كان من المستبعد أي رحيل محتمل لديشامب في الوقت الحالي، فإن المسؤول الأول عن الكرة الفرنسية لا يفكر مطلقاً الآن، في تمديد عقده إلى ما بعد مونديال 2026، وعلق على ذلك بقوله: هذا موضوع غير عاجل، حتى لو أقررنا أن ديشامب هو صاحب الإنجازات الأفضل في تاريخ الكرة الفرنسية، وأن نتائجه أبلغ رد على بعض «الانهزاميين»، وأنه أوفى مهمته على أكمل وجه، ولديه تصميم على مواصلتها حتى النهاية.