الأربعاء 25 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سيدات أبوظبي الرياضي» إلى تصفيات الصين بـ23 لاعبة

«سيدات أبوظبي الرياضي» إلى تصفيات الصين بـ23 لاعبة
24 سبتمبر 2024 11:03

أبوظبي (الاتحاد)
حدد فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، يوم الاثنين المقبل، للسفر إلى الصين ببعثة قوامها 35 فرداً (23 لاعبة و12 من الجهاز الفني والإداري والطبي، استعداداً للمشاركة في المرحلة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا للسيدات، التي يستضيفها نادي جامعة وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل بمشاركة ممثل كرة القدم الإماراتية والعربية والآسيوية النسائية، وهيونداي ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وفريق صباح الماليزي، بجانب فريق جامعة وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى.
وسيخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة أولى مبارياته في تصفيات المجموعة بلقاء يجمعه مع فريق جامعة وهان جيانجهان الصيني، وذلك باستاد هانكو العشبي في مدينة ووهان الصينية، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، وذلك يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل، والتي تعقبها مباراة فريق هيونداي ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وذلك يوم 6 أكتوبر، ويختتم ممثل كرة القدم الإماراتية التصفيات بلقاء يجمعه مع فريق صباح الماليزي، وذلك يوم 9 أكتوبر، قبل تاريخ العودة للبلادفي اليوم التالي.
ويواصل فريق أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة تدريباته اليومية بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، بإشراف سارة حسنين مدربة الفريق والطاقم المساعد، وذلك بمعنويات عالية، بعد إقصاء فريق النصر السعودي أحد أبرز المرشحين للتأهل، وتشهد تشكيلة الفريق تغييراً طفيفاً بسبب بعض الإصابات.

أخبار ذات صلة
الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية
الصين تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات
الكرة النسائية
نادي أبوظبي الرياضي
الصين
النصر السعودي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية
التعليم والمعرفة
مايكروسوفت تكشف عن "الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة" لتعزيز الأمان والخصوصية
اليوم 16:13
"المركزي الصيني" يعزز السيولة المصرفية بملياري يوان
اقتصاد
الصين تخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد
اليوم 16:12
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
الرياضة
عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!
اليوم 16:00
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
علوم الدار
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي ولي عهد عجمان في وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©