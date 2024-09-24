«سيدات أبوظبي الرياضي» إلى تصفيات الصين بـ23 لاعبة

أبوظبي (الاتحاد)

حدد فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، يوم الاثنين المقبل، للسفر إلى الصين ببعثة قوامها 35 فرداً (23 لاعبة و12 من الجهاز الفني والإداري والطبي، استعداداً للمشاركة في المرحلة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا للسيدات، التي يستضيفها نادي جامعة وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل بمشاركة ممثل كرة القدم الإماراتية والعربية والآسيوية النسائية، وهيونداي ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وفريق صباح الماليزي، بجانب فريق جامعة وهان جيانجهان الصيني، مستضيف تصفيات المجموعة الأولى.

وسيخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة أولى مبارياته في تصفيات المجموعة بلقاء يجمعه مع فريق جامعة وهان جيانجهان الصيني، وذلك باستاد هانكو العشبي في مدينة ووهان الصينية، الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، وذلك يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل، والتي تعقبها مباراة فريق هيونداي ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وذلك يوم 6 أكتوبر، ويختتم ممثل كرة القدم الإماراتية التصفيات بلقاء يجمعه مع فريق صباح الماليزي، وذلك يوم 9 أكتوبر، قبل تاريخ العودة للبلادفي اليوم التالي.

ويواصل فريق أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة تدريباته اليومية بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، بإشراف سارة حسنين مدربة الفريق والطاقم المساعد، وذلك بمعنويات عالية، بعد إقصاء فريق النصر السعودي أحد أبرز المرشحين للتأهل، وتشهد تشكيلة الفريق تغييراً طفيفاً بسبب بعض الإصابات.