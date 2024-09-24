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الرياضة

5 منتخبات تؤكد المشاركة في «بطل الإمارات» للشراع الحديث بأبوظبي

5 منتخبات تؤكد المشاركة في «بطل الإمارات» للشراع الحديث بأبوظبي
24 سبتمبر 2024 11:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مشاركة دولية مرتقبة في الجولة الرابعة من بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث، والتي تقام في العاصمة أبوظبي يومي 28 و29 سبتمبر الجاري على كاسر الأمواج.
وأكدت منتخبات كل من قطر، والكويت، والبحرين، وماليزيا وسنغافورة، مشاركتها في الحدث، إلى جانب البحارة من مختلف الأندية البحرية في الدولة، وهو ما سيرفع المستوى التنافسي للبطولة.
وتشير الأرقام إلى وصول عدد المسجلين من البحارة إلى أكثر من 110 بحارين، وتتضمن البطولة عدة سباقات مختلفة منها فئات الأوبتيمست، والإلكا، وتعد فئة الأوبتيمست هي بداية فئات الشراع والتدرج للمشاركة في فئات أكبر وصولاً للفئات الأولمبية والدولية.
ورحب سالم الرميثي مدير عام النادي بالمشاركة المرتقبة للدول في بطولة بطل الإمارات، مؤكداً أن سمعة ومستوى البطولة تجذب الحضور العالمي.
وقال: «للمرة الأولى منذ مواسم نشهد مشاركة دولية واسعة في البطولة، وإن دل ذلك على شيء فهو دليل على السمعة الواسعة للبطولة والمكانة التي تحظى بها على المستوى الدولي»، مشيراً إلى بداية المرحلة الأخيرة في استقطاب دول عدة بغرض إقامة معسكرات تدريبية لمنتخباتها مع توقع استضافة وحضور المزيد من المنتخبات في المرحلة المقبلة.

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كاسر الأمواج
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