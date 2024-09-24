زيزو: تتويج الزمالك بـ«السوبر الأفريقي» أمام الأهلي «طعم مختلف»

القاهرة (د ب أ)

شدد أحمد مصطفى زيزو، نجم فريق الزمالك المصري، على صعوبة مباراة فريقه ضد غريمه التقليدي الأهلي المصري في لقاء كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ويلتقي الزمالك، الفائز بالنسخة الأخيرة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية الأفريقية»، مع الأهلي، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في مباراة السوبر الأفريقي على ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض.

ويرى «زيزو» أن المواجهة ستكون قوية للغاية، لاسيما وأنها «ستجمع بين أكبر فريقين في القارة السمراء».

وفي حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، كشف زيزو أنه يستهدف التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي الثاني في مشواره الكروي مع الزمالك، كما أوضح أن شغف الجماهير بهذه المنافسة سيكون كبيراً، وهو ما يمنحه وزملاءه دفعة قوية.

وقال زيزو «ستكون المباراة قوية للغاية، لأنها ستجمع بين أكبر فريقين في قارة أفريقيا، وهدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم ممتعة تليق بالكرة المصرية، كما أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، يعملون مع اللاعبين من أجل تحقيق هذا اللقب».

أكد زيزو «أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء، واستغلال كافة الفرص، واحترام المنافس لأنه يتمتع بتاريخ كبير وعريق، هدفنا تحقيق اللقب، خاصة أن الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وسيساندنا أنصارنا هناك في المباراة، وبالتالي هدفنا سيكون إسعادهم».

أشار زيزو: «الأجواء في المملكة أرينا ستكون رائعة، وسيكون هناك تركيز كبير من الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، وهو أمر يسعدنا كلاعبين ويحمسنا أيضاً، لأنني كما قلت المباراة بين أكبر فريقين في القارة الأفريقية، وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيراً، وهو ما يمنحنا دفعة قوية».

أوضح زيزو: «هدفي كلاعب هو التتويج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية مع الزمالك، سبق وأن حققت هذا اللقب عام 2020 بعد الفوز على الترجي التونسي، وكان ذلك اللقب مختلفاً بالنسبة لي، وأتمنى تحقيقه مجدداً، لأنني أرغب دائماً في كتابة اسمي بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك».

أضاف لاعب الزمالك: «جماهيرنا متعطشة لهذا اللقب بكل تأكيد، وهدفنا التتويج بالبطولة وخاصة هذه النسخة، لأنها أمام الأهلي وسيكون لها طعم مختلف». وتابع: «نادي الزمالك معتاد على التتويج بالبطولات، سواء المحلية أو الأفريقية، وهو ما حدث في المواسم الماضية، منذ انضمامي للفريق عام 2019، استطعت تحقيق كل البطولات المتاحة والتتويج بها».

ووجه زيزو رسالة لجماهير الزمالك في ختام حديثه، حيث قال: «أقول لمشجعينا، سواء الذين سيحضرون المباراة أو الذين سيبقون خلف الشاشات، إننا بحاجة لدعمكم في الوقت الراهن، وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله نتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي».

يذكر أن هذه هي المرة الثانية، التي يلتقي فيها الزمالك مع الأهلي في السوبر الأفريقي، حيث سبق للفريق الأبيض التتويج بلقبه الأول في المسابقة القارية على حساب منافسه اللدود، بعدما تغلب عليه 1-0 في النسخة الثانية للبطولة عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية، كما تعتبر هذه هي المواجهة القارية الأولى بين الفريقين منذ فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب انتصاره 2-1 على أبناء القلعة البيضاء، في نهائي نسخة المسابقة عام 2020.