الدوحة تستضيف النصر وأهلي صنعاء في «دوري أبطال الخليج»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشف جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن استضافة العاصمة القطرية الدوحة، لمباريات نادي أهلي صنعاء، ضمن منافسات بطولة «دوري أبطال الخليج للأندية»، والتي سُحبت قرعتها الاثنين، وتنطلق في 23 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 15 أبريل 2025.

ووضعت قرعة البطولة الخليجية، النصر ممثل «دوري أدنوك للمحترفين»، في «المجموعة الثانية» إلى جانب أندية دهوك العراقي، ظفار العُماني، وأهلي صنعاء اليمني، فيما ضمت «المجموعة الأولى» أندية العربي القطري، الاتفاق السعودي، الرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، في انتظار الإعلان عن جدول المباريات.

وتوج «العميد» بطلاً لدوري ابطال الخليج 2014، على حساب صحم العُماني 2-1 في النهائي، قبل أن يكتفي بالوصول إلى الدور نصف النهائي في النسخة التالية 2015، بعد الخسارة أمام مواطنه الشباب 0-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتوج «الجوارح» باللقب أمام السيب العُماني.

ويقضي نظام «دوري أبطال الخليج للأندية»، في حلّته الجديدة، بتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب.

وأعرب جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعودة البطولة الخليجية على صعيد الأندية مجدداً بعد غياب، مشيراً إلى أن المنافسات التي ستنطلق شهر أكتوبر المقبل ستشهد مباريات قوية بين الفرق المشاركة التي تمثل قيمة فنية كبيرة في الكرة الخليجية.

وثمن الرميحي جهود الاتحاد القطري لكرة القدم الذي رحب باستضافة الدوحة مباريات فريق أهلي صنعاء اليمني، مؤكداً أن البطولة تعد فرصة لكل الفرق الخليجية للتنافس ضمن أجواء رائعة للغاية.

وأوضح الرميحي أن مجموع الجوائز المالية سجلت ارتفاعاً عالياً، لتصبح جوائز البطولة تنافس جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو ما يبرهن على الاهتمام الكبير من قبل الاتحاد.

وخصص «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» جوائز مالية كبيرة للبطولة، حيث يحصل الفائز باللقب على 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، كما تم تخصيص جوائز فردية، لأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وهداف البطولة بمبلغ 50 ألف دولار لكل فائز.

ويحصل كل نادٍ مشارك على 300 ألف دولار، ومكافأة إضافية بقيمة 100 ألف دولار في حال الوصول إلى الدور نصف النهائي.

ويمنح الاتحاد الخليجي مكافآت مالية للسفر والمباريات الخارجية بقيمة 30 ألف دولار عن كل مباراة خارج أرض الفريق، ومكافأة 30 ألف دولار لكل انتصار يحققه الفريق خلال البطولة.