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الرياضة

500 مشارك في النسخة الرابعة من «أبوظبي سويم فور لايف»

500 مشارك في النسخة الرابعة من «أبوظبي سويم فور لايف»
24 سبتمبر 2024 12:30

أبوظبي (وام)
يستضيف نادي أبوظبي للرياضات المائية، المرحلة الثالثة من دوري «أبوظبي سويم فور لايف»، يوم السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 500 سباح وسباحة من مختلف الفئات العمرية، ممثلين لأكثر من 20 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة.
وتقام منافسات البطولة على مسبح النادي الأولمبي في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وتجمع البطولة فئات البراعم، والناشئين، والفئة العمومية، والماسترز.
وأكد حميد الهوتي، رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن النادي يواصل نهجه لإقامة المزيد من البطولات المحلية والدولية، لدعم إبراز المواهب الواعدة وتطويرها، وذلك في إطار خطته لتأهيل عدد من السباحين المميزين للمشاركة في مختلف البطولات.

 

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