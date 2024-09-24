فينسيوس يفوز بجائزة الكرة الذهبية.. على مسؤولية «ماركا»



أنور إبراهيم (القاهرة)

تفيد «التسريبات» الأخيرة لعملية التصويت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية هذا العام 2024، بأن الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، هو النجم الذي سوف يُتوج بهذه الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، في احتفالية كبيرة تُقام في العاصمة الفرنسية باريس الشهر القادم.

ولعب فينسيوس جونيور دوراً كبيراً ومؤثراً في فوز الريال ببطولتي الدوري الإسباني «الليجا» ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكان أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

الأكثر من ذلك، أن صحيفة «ماركا» ذكرت على مسؤوليتها أن فينسيوس تم إبلاغه بالفعل بأنه الفائز بهذه الجائزة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن الفائز يوم 28 أكتوبر القادم، أي في اليوم التالي لمباراة «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني «الليجا» والتي تُقام بملعب «السانتياجو برنابيو» يوم 27 أكتوبر.

وباستثناء النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة 8 مرات، فإن ريال مدريد سيطر على الكرة الذهبية خلال السنوات الأخيرة؛ حيث حصل عليها «المايسترو» الكرواتي لوكا مودريتش 2018، والهداف الفرنسي كريم بنزيمة 2022، ومن قبلهما النجم البرتغالي «الأسطورة» كريتسيانو رونالدو 4 مرات مع ريال مدريد أعوام 2013 و2014 و2016 و2017، بينما كانت المرة الخامسة التي حصل فيها على الكرة الذهبية مع مانشستر يونايتد في 2008.

المثير للدهشة أن قائمة المرشحين الـ 30 خلت لأول مرة من اسمي النجمين الكبيرين ميسي ورونالدو، وهو ما لم يحدث على امتداد ما يقرب من عقدين.

يُذكر أن أبرز النجوم الذين تضمهم قائمة هذا العام، الإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، ونجوم إسبانيا رودري وداني كارباخال ولامين يامال، والألماني توني كروس، والإنجليزي هاري كين.