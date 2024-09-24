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الرياضة

الإصابة قد تبعد رودري عن مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم

الإصابة قد تبعد رودري عن مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم
24 سبتمبر 2024 13:15


لندن (د ب أ)
ذكرت تقارير أن الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، ربما يغيب عن فريقه بقية الموسم الحالي، بعد أن أظهرت الفحوصات الأولية التي خضع لها إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

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مانشستر سيتي يكشف طبيعة إصابة رودري

وتعرض رودري للإصابة خلال تعادل مانشستر سيتي 2/ 2 مع ضيفه أرسنال، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتم استبدال نجم مانشستر سيتي (28 عاماً) في منتصف الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت بملعب «الاتحاد»، بعد ما بدا أنه احتكاك بسيط من الغاني توماس بارتي، لاعب الفريق اللندني، ليتم استبداله بماتيو كوفاسيتش.
وتأتي إصابة رودري، الذي أحرز هدف تتويج سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 في مرمى إنتر الإيطالي بنهائي المسابقة القارية، بمثابة ضربة موجعة لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.
وتلقى مانشستر سيتي هزائمه الثلاث الموسم الماضي، الذي شهد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للنسخة الرابعة على التوالي، في غياب رودري، مما يؤكد أهمية دوره في الفريق. ومن المقرر أن يخضع رودري لمزيد من الفحوصات، لكن التقارير كشفت أن الدلائل الأولية تشير إلى أن موسمه قد ينتهي بعد خوضه خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويملك جوارديولا، الذي عاد فريقه لصدارة ترتيب الدوري بعد هدف التعادل الذي أحرزه جون ستونز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ضد فريق (المدفعجية)، كلاً من كوفاسيتش والألماني إلكاي جوندوجان كبديلين محتملين، بينما يمكن للاعب الإنجليزي الدولي ريكو لويس أيضاً أن يلعب هذا الدور.
وانضم رودري لمانشستر سيتي عام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض 260 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق السماوي. يشار إلى أن رودري كان جزءاً من تشكيلة منتخب إسبانيا الذي فاز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، بفوزه 2/ 1 على إنجلترا في المباراة النهائية.

مانشستر سيتي
رودري
الدوري الإنجليزي
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