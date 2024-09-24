القوارب الشراعية 43 قدماً تعود للإبحار السبت في شواطئ دبي



دبي (الاتحاد)

فتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي، والذي سيقام يوم السبت المقبل على مياه شواطئ دبي بالقرب من الواجهة البحرية في دانة الدنيا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنواخذة والملاك والبحارة المشاركين في أول سباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، مؤكداً أن هذه الفئة تعد الأقدم والأعرق بين كل الفئات، حيث تزامن تنظيمها في شواطئ دبي مع تأسيس النادي عام 1988 ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الموسم الماضي نظم النادي نحو 102 سباق، حيث يحمل سباق يوم السبت الرقم الثالث، بعد المئة في عدد السباقات الخاصة بهذه الفئة في دبي.

وأثنى على المشاركين في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي شهد مشاركة ما يصل إلى خمسين قارباً في فئتي الشباب والناشئين منها 19 قارباً تنافسوا في فئة الناشئين، وهو أمر مشجع يؤكد مدى ارتباط أبناء الإمارات بهذا الموروث، وحرصهم التام على إحياء صور الماضي المتمثلة في حياة الآباء والأجداد.