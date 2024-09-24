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الرياضة

الرزوقي: «فضية» فاطمة خصيف دليل تطور الكاراتيه الإماراتي قارياً

الرزوقي: «فضية» فاطمة خصيف دليل تطور الكاراتيه الإماراتي قارياً
24 سبتمبر 2024 15:00

علي معالي (أبوظبي)
أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن «فضية» فاطمة خصيف في بطولة آسيا للرجال والسيدات، تعتبر ثمرة عمل وجهد كبيرين من اللاعبة وجهازها الفني، الذي نجح في أن يصل بها إلى هذا المستوى القاري المتميز، بتحقيق اللاعبة (22 عاماً) فضية وزن تحت 68 كجم في مسابقة الكوميتيه.
وقال الرزوقي: «هناك عمل كبير تقوم به اللاعبة، وما قدمته من مستوى وسط كبار اللعبة في القارة الصفراء، يؤكد النهج الجيد الذي نسير عليه في اتحاد اللعبة، وتطور الكاراتيه الإماراتي قارياً، وأن هناك الكثير من المواهب المحلية، التي تستطيع الوصول باللعبة إلى المستوى القاري والدولي المأمول، مع مزيد من الاهتمام والرعاية بلاعبينا».
جاء ذلك أثناء استقبال اللواء الرزوقي للبعثة التي شاركت في البطولة التي جرت في مدينة هانجتشو بالصين، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، والتي شارك فيها 355 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة من مختلف أرجاء القارة.
رافق الرزوقي في استقباله للبعثة بمطار دبي الدولي المهندس مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، وأحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات، ورافق البعثة خلال عودتها من الصين إبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه.
وكانت بعثتنا قد شاركت ببعثة ضمت 5 لاعبين، وهم حوراء العجمي، وسارة العامري، وفاطمة خصيف وكريم رامي وزايد خضير، ومعهم المدربان نادر بيجي ووحيد حسيني، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام عضو لجنة الحكام الدولية والآسيوية، وترأس البعثة راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

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