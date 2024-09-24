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الرياضة

توماس مولر : البايرن يلعب بطريقة ممتعة للغاية

توماس مولر : البايرن يلعب بطريقة ممتعة للغاية
24 سبتمبر 2024 14:29

 
ميونيخ (د ب أ)
أبدى توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني المخضرم، سعادته بالانطلاقة الرائعة لفريقه في الموسم الجديد بمختلف المسابقات، بعدما أمضى موسمين متواضعين، وفقاً لمعاييره.

وقال مولر في مقطع فيديو نشرته رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، «يجب أن تشيروا إلى أن الطريقة التي نلعب بها في الوقت الحالي ممتعة للغاية».
وفاز بايرن بمبارياته الست الأولى بجميع البطولات، بفارق أهداف مذهل، حيث أحرز لاعبوه 29 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط خلالها، تحت قيادة مديره الفني البلجيكي الجديد فينسنت كومباني. وقدم لاعبو بايرن أداء رائعاً في لقاءات الفريق الثلاثة الأخيرة، حيث تغلب الفريق البافاري 6/ 1 و5/ صفر على مضيفيه هولشتاين كيل وفيردر بريمن بالدوري الألماني على الترتيب، فيما انتصر 9/ 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بدوري أبطال أوروبا. وخرج بايرن دون ألقاب لأول مرة منذ عام 2012 في الموسم الماضي، علماً أنه توج بالدوري الألماني موسم 2022/ 2023، للمرة الـ11 على التوالي، مستفيداً من تعثر غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في المرحلة الأخيرة من المسابقة آنذاك.
وقال مولر: «بالطبع هناك الكثير من الأهداف، لكنني أرى أن إحراز هذا الكم الكبير من الأهداف جاء نتيجة لأسلوب اللعب، وكيفية إحيائه على أرض الملعب. هذا أمر لم يكن موجوداً منذ فترة طويلة».

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أضاف المهاجم المخضرم، «لقد كانت هناك بالتأكيد بعض المباريات الجيدة في السنوات الأخيرة، لكنني أعتقد أن هذه السيطرة في المباريات أمر جديد، ينبغي عليكم أن تكونوا صادقين بشأن ذلك. نعم، إنه شعور جيد».
شدد مولر على أن هيمنة بايرن الحالية تشبه تلك التي كانت في أوقات معينة تحت قيادة المدربين هانزي فليك وجوسيب جوارديولا ويوب هاينكس - والتي كان أبرزها التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني، وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) التي حققها الفريق عامي 2013 و2020.
ويستعد بايرن لخوض اختبار حقيقي لقدراته وبدايته القوية في الموسم الحالي، حينما يستضيف يوم السبت القادم فريق باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم الماضي، من أجل الاحتفاظ بصدارة الدوري الألماني.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
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