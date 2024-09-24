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الرياضة

هالاند يُعادل رونالدو في قمة «أساطير الـ 100 هدف»

هالاند يُعادل رونالدو في قمة «أساطير الـ 100 هدف»
24 سبتمبر 2024 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)
اقتحم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أساطير الـ 100 هدف مع ناديه في الدوري الإنجليزي ليصبح عضواً في نادي الـ100 بين لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى «توب 5»، وذلك بعد تسجيل هدف السيتيزنز ضد أرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الاتحاد»، وانتهت بالتعادل 2-2 بقمة الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليج.
ووصل هالاند إلى الهدف 100 من 105 مباريات مع مانشستر سيتي، ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ومهاجم النصر السعودي الحالي، مُتصدر قائمة أسرع اللاعبين، وصولاً للهدف 100 مع ريال مدريد سابقاً من 105 مباريات.
وضمت قائمة النجوم الأسرع لتسجيل الهدف 100 مع أنديتهم بالدوريات الأوروبية الكبرى، عدداً من أبرز اللاعبين أمثال لويس سواريز، وزلاتان إبراهيموفيتش، ورود فان نيستلروي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي.


قائمة أسرع اللاعبين وصولاً إلى الهدف 100 وفق عدد المباريات:

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إيرلينج هالاند - 105 مباريات - مانشستر سيتي
كريستيانو رونالدو - 105 مباريات - ريال مدريد
لويس سواريز - 120 مباراة - برشلونة
زلاتان إبراهيموفيتش - 124 مباراة - باريس سان جيرمان
رونالدو البرازيلي- 131 مباراة - يوفنتوس
رود فان نيستلروى - 131 مباراة - مانشستر يونايتد
إدينسون كافاني - 135 مباراة - نابولي
روبرت ليفاندوفسكي - 136 مباراة - بايرن ميونيخ
كيليان مبابي - 137 مباراة - باريس سان جيرمان
كريستيان فييري - 138 مباراة - إنتر ميلان

إيرلينج هالاند
كريستيانو رونالدو
زلاتان إبراهيموفيتش
لويس سواريز
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