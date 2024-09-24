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الرياضة

أنشيلوتي على موعد مع المباراة 300 في قيادة الملكي

أنشيلوتي على موعد مع المباراة 300 في قيادة الملكي
24 سبتمبر 2024 14:44


معتز الشامي (أبوظبي)

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يحتضن ملعب «سانتياغو برنابيو»، مباراة الريال ضد ألافيس مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2024-2025، وتشهد المباراة رقماً قياسياً جديداً للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، حيث من المقرر أن يصل للمباراة الـ 300 في تدريب المرينجي بالولايتين الأولى والثانية.
وقاد أنشيلوتي ريال مدريد في 299 مباراة، حقق الفوز في 217 مباراة، وتعادل في 43، وخسر 39، فيما سجل 723 هدفاً داخل شباك المنافسين، واستقبل 275 هدفاً.
وتولى الإيطالي أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في ولايتين، الأولى، خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 25 مايو 2015، والولاية الثانية الحالية بدأت في 1 يوليو 2021، ويستمر بعقد مع الملكي حتى يونيو 2026.
وتوج المدرب الإيطالي بـ 14 بطولة مع ريال مدريد أبرزها، الدوري الإسباني في موسمي 2022 و2024 ودوري أبطال أوروبا نسخ 2014 و2022 و2024.
واستدعى مدرب ريال مدريد، 20 لاعباً لمواجهة ديبورتيفو ألافيس وهم كورتوا - لونين - فران، ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فيرلاند ميندي - جاكوبو - ديفيد خيمينيز، بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر، فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك.
وشهدت قائمة الريال ضد ألافيس غياب الخماسي دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، وداني كارفاخال.

كارلو أنشيلوتي
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