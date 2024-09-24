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الرياضة

اللجنة المنظمة لـ «شاطئية كلباء» تناقش تحضيرات النسخة الرابعة

اللجنة المنظمة لـ «شاطئية كلباء» تناقش تحضيرات النسخة الرابعة
24 سبتمبر 2024 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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عقدت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية اجتماعها الدوري، برئاسة عبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس لمناقشة تفاصيل النسخة الرابعة، تم خلال الاجتماع، مناقشة جدولة البطولة بما لا يتعارض مع تنظيم أحداث كبرى في ذات التوقيت، كما تم عرض توصيات النسخة الثالثة، وفرص التحسين والتحديات السابقة لمعالجتها في النسخة الجديدة، وأهمها الارتقاء بالطاقة الاستيعابية للمدرجات، كما تم اعتماد الرياضات البحرية الأساسية، وهي «التجديف الشاطئ، الكاياك،السباحة»، إضافة إلى مختلف الترتيبات اللوجستية، مع اعتماد شعار الدورة مثل العام السابق.
وناقشت اللجنة الفنية تحديد فئات الألعاب الجماعية والفردية والدفاع عن النفس والبحرية والشعبية، بالإضافة إلى الألعاب المصاحبة، وإعداد الجدول الزمني للدورة ولوائح الألعاب، بعد اعتماد الموعد النهائي، بجانب تحديد عدد من الخيارات لاختيار أحدها، لإقامة المؤتمر الصحفي مطلع نوفمبر المقبل.
وأشار جاني إلى أن الترتيبات تتواصل على قدم وساق للنسخة الرابعة للحدث الكبير الذي أصبح عيداً رياضياً في عروس الساحل الشرقي «مدينة كلباء»، وأبان أنه سيتم الكشف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة عن تفاصيل الدورة في نسختها الجديدة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والألعاب الجديدة لهذه النسخة.

مجلس الشارقة الرياضي
الألعاب الشاطئية
مدينة كلباء
عبدالملك جاني
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