الإمارات تستضيف مونديال الرواد للمبارزة لأول مرة في المنطقة

دبي (الاتحاد)

يستضيف مجمع حمدان الرياضي بدبي، منافسات «بطولة العالم للرواد للمبارزة» التي تقام لأول مرة في المنطقة، خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل، وينظمها اتحاد المبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبإشراف الاتحاد الدولي للمبارزة، ويشارك فيها أكثر من 850 لاعباً ولاعبة من 55 دولة من مختلف دول العالم يتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والايبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش) ضمن ثلاث فئات هي: 50-59، و60-69، و70+ للفردي والفرق.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة تلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان أن استضافة هذا الحدث الرياضي المهم جاء بإسناد مباشر من الاتحاد الدولي لثقته بالإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص باعتبارها وجهة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، والتي عودتنا بفضل رؤية القيادة الرشيدة أن تكون رقم واحد وعنواناً للإبداع واستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية التي تكون محط أنظار العالم.

فيما قال سعيد حارب: «يسعدنا أن نستضيف بطولة العالم للرواد في المبارزة 2024 التي تقام لأول مرة في المنطقة وأن نواصل التعاون مع اتحاد المبارزة في تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي، حيث يقوم الاتحاد بعمل كبير ورائع لنشر وتطوير هذه الرياضة التي زادت شعبيتها ومكانتها كثيرا في الدولة، إن شراكتنا مع الاتحاد مستمرة منذ سنوات عديدة شهدت تنظيم العديد من البطولات الدولية.

وأضاف حارب:«سعادتنا أكبر أن تقام بطولة العالم للرواد في مجمع حمدان الرياضي الذي استضاف بطولات عالم في مختلف الرياضات، ومن أبرزها بطولة العالم للشباب والناشئين للمبارزة الإمارات التي أقيمت عام 2022، كما استضاف مجمع حمدان الرياضي معسكرات تدريبية لأبطال العالم والأولمبياد في مختلف الرياضات، ويضم المجمّع مقر ومركز تدريبات أكاديمية دولية للمبارزة، إن إقامة البطولة في دبي تعني ضمانة كبيرة للنجاح لما عرف عن دولة الإمارات من قدرة على استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى بتميز وكفاءة وكذلك وجود المنشآت الرياضية عالمية المستوى والخبرات التنظيمية الوطنية المشهود لها بالكفاءة، ونتمنى لمبارزينا التألق في البطولة ولجميع المشاركين تقديم مستويات عالية، والاستمتاع بأجواء الضيافة في دولة الإمارات التي تفتح ذراعيها دائماً للجميع».