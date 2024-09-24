«الرجبي» يشارك في «آسيوية» الشباب والشابات

دبي (الاتحاد)

تغادر البلاد، غداً الأربعاء، بعثة منتخبنا الوطني للشباب والشابات، متجهة إلى ماليزيا للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة للشباب والشابات لسباعيات الرجبي، والتي يحمل لقبها في الفئتين، وتقام المنافسات يومي السبت والأحد المقبلين، بمدينة جوهور باهرو.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، ويضم الجهاز الفني للشباب خلدون مليح، وأندرو جونس وجوشوا إيفس، فيما يضم الجهاز الفني للسيدات فيلادلفيا أولاندو، وتارا كوني، وأليكسندرا كوك.

ويلعب منتخبنا للشباب بالمجموعة الأولى، التي تضم معه الهند وماليزيا وسنغافورة والسعودية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات هونج كونج والصين تايبيه وتايلاند وسيرلانكا وبروناي، ويلعب منتخبنا مباراته الأولى أمام السعودية ثم سنغافورة وماليزيا والهند، فيما تقام بطولة الشابات بنظام المجموعة الواحدة، من 6 فرق، حيث يلعب منتخبنا مباراته الأولى مع الهند ثم ماليزيا والثالثة أمام تايلاند ثم هونج كونج وسنغافورة.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة، أن الاستعدادات بدأت من أكثر من شهر ونصف الشهر، وقال: «تم تجديد دماء المنتخبين وهناك 70% أسماء جديدة ويبشرون بالخير في مستقبل اللعبة، وبدأنا بترشيح الأندية للاعبيها وبعدها تم تصفية اللاعبين واللاعبات، وتم الاستقرار على التشكيلة النهائية منذ أسبوعين، ولعبنا عدد من المباريات مع أندية داخل الدولة».

وأضاف: «الإمارات سيطرت على بطولة آسيا تحت 18 سنة للشباب والشابات، وكانت الإمارات متصدرة تحت 20 سنة أيضاً، ولكن رأينا دمجهم مع الفريق الأول، وطموحنا في البطولة الحفاظ على اللقب، خاصة أن أبطال الإمارات احتفظوا باللقب من بعد جائحة كورونا، وهذا الجيل سيمثل الإمارات في 3 نسخ مقبلة تحت 18 سنة، ونهدف ليكون بطل القارة لـ 3 مواسم مقبلة».