لماذا يستحق فينيسيوس الكرة الذهبية 2024؟.. الأرقام تكشف



معتز الشامي (أبوظبي)



تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل، خبر تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2024 من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، وهو ما فجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية في تسريباتها صباح اليوم الثلاثاء، لكن هل بالفعل يستحق فينيسيوس هذه الجائزة، أم أن هناك مجاملة للاعب الذي عانى من عنصرية جماهيرية خلال الأشهر الماضية؟

الأرقام التي قدمها الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور والبطولات التي قاد فيها ريال مدريد الموسم الماضي، أزاحت الشكوك حول أحقيته بالحصول على «البالون دور» الكرة الذهبية لعام 2024، والتفوق على 29 لاعباً، حيث قدم فينيسيوس جونيور موسماً استثنائياً مع ريال مدريد (2023-2024)، بعدما خاض 39 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 24 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وقاد جونيور فريق الريال، للتتويج بـ 4 ألقاب الموسم الماضي 2023-2024، وهي الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخ الملكي، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في مشوار «المرينجي» مع المسابقة القارية المفضلة، بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، وهو ما يرجح كفته لحصد الكرة الذهبية.

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية (2024) 30 لاعباً، على رأسهم البرازيلي فينيسيوس ثم جود بيلينجهام (ريال مدريد) فالفيردي (ريال مدريد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، توني كروس (معتزل).

هذا بالإضافة إلى أرتيم دوفبيك (روما)، جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)، داني أولمو (برشلونة)، ماتس هوملز (روما)، مارتن أوديجارد (أرسنال)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، رودري (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، كول بالمر (تشيلسي)، لامين يامال (برشلونة)، داني كارفاخال (ريال مدريد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، هاكان أوجلو (انتر ميلان)، ويليام ساليبا (أرسنال)، كيليان مبابي (ريال مدريد9، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، جريمالدو (باير ليفركوزن)، روديجر (ريال مدريد)، أديمولا لوكمان (أتالانتا).



غياب ميسي ورونالدو ومحمد صلاح



وشهدت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2024، غياب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب انتر ميامي الأميركي، وكريستيانو رونالدو مهاجم النصر الحالي وريال مدريد السابق، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين على مر تاريخ الجائزة، كما تغيب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن قائمة المرشحين للبالون دور في مفاجأة قوية.

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول»، في وقت سابق، أن حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.

وتشهد جائزة الكرة الذهبية، هذا العام استثناء لافتاً، بعد التعاون بين «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حيث تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.