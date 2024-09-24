أرتيتا معلقاً على التعادل مع سيتي: تعلمنا الدرس وخلاف ذلك سنكون أغبياء



لندن (أ ف ب)

دافع المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عن أسلوب لعب فريقه أرسنال ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مواجهة انتهت بالتعادل 2-2 وأكملها النادي اللندني بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول.

وبعد انتهاء المواجهة بين البطل ووصيفه اللندني، انهالت الانتقادات على الأخير لاسيما من قبل منافسه بسبب أسلوبه الدفاعي ومحاولته إضاعة الوقت بعدما كان متقدما 2-1 حتى الوقت القاتل.

وقال أرتيتا «لعبنا المباراة بالطريقة التي يجب لعبها»، مُذَكّراً بما حصل في أغسطس 2021 حين اضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين بعد طرد السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 35، ما تسبب بخسارته أمام سيتي بخماسية نظيفة.

وأكمل أرسنال موقعة الأحد بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسار مباشرة عقب هدف التقدم الذي سجله البرازيلي جابريال، في لقاء تقدم خلاله سيتي عبر النروجي إرلينج هالاند قبل أن يدرك الإيطالي ريكاردو كالافيوري التعادل، وصولاً إلى الهدف القاتل الذي سجله لصاحب الأرض جون ستونز في الوقت بدل الضائع.

وأفاد المدرب الإسباني «للأسف، اضطررنا للقيام بذلك لأنه سبق لنا أن اختبرنا الأمر ذاته (الطرد) ثلاث مرات ضدهم. مرة مع طرد تساكا، وكم هدف تلقينا (في حينها)؟ لحسن الحظ أننا تعلمنا الدرس وخلاف ذلك سنكون أغبياء، سأكون غبياً جداً».

ومنذ وصول أرتيتا إلى أرسنال في ديسمبر 2019، انتقد المراقبون الفريق اللندني لعدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحدي في المباريات الكبرى.

وخلال المباراة ضد سيتي الأحد، حاول أرسنال مقاربة المواجهة باللعب السلبي، إن كان عبر ارتكاب الأخطاء لإيقاف الهجمات المرتدة أو عبر إضاعة الوقت.

وبعد خطأ على البرتغالي برناردو سيلفا، حاول تروسار تأخير تنفيذ الركلة الحرة من خلال إبعاد الكرة، فكان الانذار الثاني والطرد من نصيبه، في سيناريو مشابه إلى حد لما حصل مع زميله ديكلان رايس ضد برايتون (1-1) في 31 أغسطس.

ولدى سؤاله عن مجريات المباراة، بدا مدرب سيتي الإسباني الآخر بيب جوارديولا متفهما لما قام به أرسنال، قائلاً «لفعلت ربما الأمر ذاته لأنهم لعبوا بعشرة لاعبين».

لكن بعضاً من لاعبيه لم يكونوا على نفس الموجة، بينهم صاحب التعادل القاتل جون ستونز الذي قال «يمكنكم أن تصفوا ذلك (ما قام به أرسنال) بالذكاء أو القذارة، أيهما تريد، لكنهم عطلوا المباراة مما أخل بإيقاعها. إنهم يستغلون ذلك لصالحهم وقد تعاملنا مع الأمر بشكل جيد للغاية».

وتابع «إنهم يبطئون المباراة، حارسهم يسقط أرضاً (من دون إصابة) حتى يتمكنوا من إيصال بعض المعلومات إلى أرض الملعب. كان علينا التحكم بمشاعرنا خلال تلك الأوقات الصعبة وشعرت أننا فعلنا ذلك. كان هناك الكثير من التدخلات الصعبة، وبعض القرارات السخيفة، لكننا قدمنا أداء جيداً».

أما زميله برناردو سيلفا، فكان أكثر قساوة بقوله «لم يكن هناك في أرض الملعب سوى فريق واحد قادم من أجل لعب كرة القدم. أما الفريق الآخر، فجاء للعب عند حدود ما هو مقبول وما هو مسموح به من قبل الحكام».