بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في «البيت متوحد» بالشارقة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجوجيتسو اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة»، اعتباراً من الجمعة وحتى الأحد في صالة «البيت متوحد» بإمارة الشارقة.

وتعتبر هذه الجولة الثالثة من أصل 5 جولات خلال الموسم الجاري التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة، وتستقطب البطولة مشاركات لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئون والشباب والكبار والأساتذة في منافسات فئتي «البدلة» و«بدون البدلة».

وتحظى هذه الجولة من البطولة بأهمية استثنائية كونها الأخيرة من منافسات فئة «بدون البدلة»، وتمنح الفائزين نقاطًا تصنيفية مضاعفة، بما يعزز فرصهم في تحقيق اللقب، حيث يشكل هذا الحافز فرصه للاعبين لإظهار أفضل قدراتهم، والارتقاء في سلم التصنيف الفني للاتحاد.

ويقول ياسر محمد القبيسي المشرف الفني في الاتحاد: «شهدت هذه الجولة من البطولة معدل مشاركات غير مسبوقة، حيث زادت نسبة اللاعبين المشاركين بـ 50% عن الجولة الثانية يمثلون 35 أكاديمية ونادي، ما يعكس الأهمية التي تشهدها منافسات فئة بدون البدلة، علما بأنها تتطلب مهارات عالية وسرعة في التحرك واستراتيجيات مختلفة للتعامل مع غياب البدلة، التي تلعب دوراً تقنياً مهماً».

هذا ويؤكد خالد ابراهيم الناخي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مشرف الجوجيتسو أن إقامة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في إمارة الشارقة تسهم في تحقيق إضافة نوعية في مجال نشر رياضة الجوجيتسو في الإمارة، مشيراً إلى أن إدارة التدريب الرياضي للنادي ووفقاً لتوجيهات مجلس إدارة النادي أكملت استعداداتها للمشاركة الأكبر في تاريخ النادي من حيث عدد اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات المنافسة والفوز بالميداليات.

وتقدم الناخي بالشكر والتقدير إلى اتحاد الجوجيتسو على الدعم الكبير الذي يقدمه للاعبي وأندية الجوجيتسو مؤكداً أن ذلك أسهم في صناعة قاعدة عريضة من اللاعبين المميزين وطموح كبير لتحقيق الإنجازات، وأن النادي يهدف إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة تتويجا لجهوده في الفترة الماضية، وتصدره لمنافسات الجولة الثانية.

وتقام الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو على مدار ثلاثة أيام، تبدأ الجمعة مع فئتي الكبار والأساتذة، وتستأنف المنافسات السبت مع فئتي تحت 12 وتحت 14 عاماً، وتختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات فئتي تحت 16 عاماً وفئة الشباب.