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الرياضة

يونايتد يفتقد 4 نجوم!

يونايتد يفتقد 4 نجوم!
24 سبتمبر 2024 17:35

لندن (د ب أ)
قال إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن قائمة الفريق في مباراته غداً الأربعاء أمام ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي ببطولة الدوري الأوروبي لن تختلف عن قائمة مواجهة كريستال بالاس، التي أقيمت يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأكد غياب الرباعي ليني يورو ولوك شاو وفيكتور ليندلوف وتايريل مالاسيا عن مستهل لقاءات الفريق بمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده للإجابة على أسئلة الصحفيين، اليوم، سئل مدرب يونايتد عن لوك شاو ومتى يتوقع عودته، حيث أعرب عن أمله في عودته قبل فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.
وصرح تين هاح: «هذا هو الإطار الزمني المتوقع، ولكن كما قلت لا يمكنني الجزم بذلك. ربما تكون عودته قبل التوقف بأيام قليلة».
وبعد مواجهة تفينتي في ملعب «أولد ترافورد»، يستعد يونايتد لملاقاة ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي، على نفس الملعب.
ومن المقرر أن يحل يونايتد ضيفاً على بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي، ثم يواجه أستون فيلا في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي، قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

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