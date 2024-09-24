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الرياضة

«يويفا» يبحث عن ملعب لنهائي نسخة 2027 من دوري الأبطال

«يويفا» يبحث عن ملعب لنهائي نسخة 2027 من دوري الأبطال
24 سبتمبر 2024 20:20

 
باريس (رويترز)

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، اليوم الثلاثاء، إن نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027 لن يقام في ميلانو وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل ملعب سان سيرو، وقال اليويفا في بيان «نظراً لأن بلدية ميلانو لا تستطيع ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو ومحيطه بأعمال التجديد في فترة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027، فقد تقرر عدم إسناد النهائي إلى ميلانو».
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه أعاد فتح «عملية تقديم العطاءات لاختيار ملعب مناسب ومن المتوقع اتخاذ القرار في مايو أو يونيو 2025»، وسيقام نهائي 2026 في بودابست. 

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