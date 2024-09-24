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الرياضة

الوحدة يتفوق على المنتخب في «دولية السلة»

الوحدة يتفوق على المنتخب في «دولية السلة»
24 سبتمبر 2024 20:45

 
علي معالي (أبوظبي)
حل فريق نادي الوحدة في المركز السابع ببطولته الدولية لكرة السلة، بعد الفوز على منتخبنا الوطني في مباراة تحديد المراكز بفارق 8 نقاط (97- 89) في البطولة المقامة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم اتحاد السلة ونادي الوحدة، انتهى الربع الأول بالتعادل 25- 25، ثم نجح «العنابي» في التقدم في الأرباع الثلاثة المتبقية بفارق بسيط وبنتيجة 22- 21، 24- 20، 27- 23.
تألق من جانب فريق الوحدة أكثر من لاعب منهم: المحترف الأميركي مايرون جوردون حيث سجل 30 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة، وكاديم جاك 23 نقطة مع 6 متابعات، وجايي شيخ 18 نقطة مع 9 متابعات.
ومن جانب المنتخب سجل ديماركو ديكرسون 41 نقطة مع 15 متابعة و4 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من سليم خلفان وراشد النعيمي 12 نقطة.
أدار المباراة الكويتي خالد الشمري والسعودي عبدالله الحجيلي والإماراتي حمزة صنقور.

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