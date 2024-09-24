الأهلي والزمالك جاهزان لقمة «السوبر الأفريقي» في الرياض



القاهرة (د ب أ)



غادر سامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري إلى المملكة العربية السعودية، بهدف الترتيب لاستقبال بعثة فريقه التي ستصل الرياض غداً الأربعاء، وذكر المركز الإعلامي للأهلي المصري أن قمصان سافر رفقة سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة بهدف الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب وإجراءات التسكين.

ويتدرب فريق الأهلي اليوم قبل أن يختتم تدريباته في القاهرة غداً باستاد مختار التتش ثم يسافر مساء إلى الرياض. ويلتقي الأهلي مع الزمالك للمرة الثانية في كأس السوبر الأفريقي حيث انتهت المواجهة الأولى بفوز الزمالك بهدف أيمن منصور في نسخة البطولة التي أقيمت عام 1994 بجنوب أفريقيا.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، قادمة من القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الأهلي المقبلة في السوبر الأفريقي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المملكة أرينا. ويترأس البعثة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافقه كل من هشام نصر، نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوا المجلس.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك أعلن، أمس الاثنين، قائمة تضم 25 لاعباً لخوض مباراة الأهلي، تضم الرباعي المنضم حديثاً لصفوف الفريق، وهم الجزائري محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي المعار من إنبي.