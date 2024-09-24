نهيان بن مبارك يلتقي وفد اتحاد الريشة الطائرة



أبوظبي (وام)



التقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الريشة الطائرة، وفد الاتحاد برئاسة نورة الجسمي، وحضور ناصر المري، الأمين العام للاتحاد، وحسين الأميري، المدير المالي للاتحاد.

جرى خلال اللقاء استعراض إنجازات الريشة الطائرة لعامي 2023 - 2024، من خلال تقرير مصور يوثق جميع المشاريع والبرامج والبطولات التي نظمها الاتحاد منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي في يوليو 2022.

تضمن التقرير أبرز إنجازات الريشة التي شملت فوز اللاعب ريان ملحان بالميدالية البرونزية في آخر بطولة آسيوية أُقيمت بالصين، بالإضافة إلى حصاد خمس ميداليات ملونة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، وسبع ميداليات ملونة في منافسات غرب آسيا والبطولة العربية في الكويت.

وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على جهود وفد الريشة الطائرة في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والدمج لأصحاب الهمم، من خلال مشاركتهم في الفعاليات والبرامج المتنوعة التي ينظمها الاتحاد.

وقدم معاليه التهنئة لنورة الجسمي لفوزها بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الانتخابية 2024 - 2028، الذي يبرهن على كفاءة وقدرة العنصر النسائي في دولة الإمارات وثقة ودعم القيادة الرشيدة لهن لتولي المناصب القيادية على المستويين المحلي والقاري.