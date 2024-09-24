الهلال يتأهل بصعوبة لدور الـ16 في كأس السعودية

الرياض (د ب أ)

تأهل فريق الهلال لدور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، وصعد الهلال حامل اللقب بعد فوز صعب على البكيرية أحد أندية الدرجة الثانية بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

وفجر فريق الجبلين أحد أندية الدرجة الثانية مفاجأة بالفوز على الفتح بنتيجة 2/ صفر في مباراة أقيمت بنفس التوقيت. وسجل خوان تافاريز من ركلة جزاء وخليل العيسى هدفي الجبلين في الدقيقتين 11 و68.

وسبق الهلال والجبلين 8 أندية أخرى تأهلت لدور الـ16 على مدار اليومين الماضيين، وهي العربي والقادسية والوحدة والفيحاء والنصر والطائي والجندل والاتفاق. بينما يبقى أهلي جدة أبرز الفرق التي ودعت المسابقة مبكراً رفقة كل من الأخدود والعروبة والفيصلي والباطن والحزم والخليج والعدالة.