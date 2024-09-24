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الرياضة

بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يُطلق مبادرة «الشارة العيناوية»

بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يُطلق مبادرة «الشارة العيناوية»
25 سبتمبر 2024 01:27

العين (وام)

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بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أطلق نادي العين الرياضي الثقافي مبادرة «الشارة العيناوية».
تأتي المبادرة امتداداً لشارة «جمهور العين»، التي تتضمن حزمة من الجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية المميزة والمصاحبة لجميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي.
وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إن الرعاية السامية والدعم الكبير والاهتمام الكبير الذي يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يعزز من مسؤولية كل المنتمين إليه بالالتزام برؤية سموه التي تقود العين لمواكبة التطور، وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

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العين
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سلطان بن حمدان بن زايد
نادي العين الرياضي الثقافي
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