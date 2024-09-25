بايرن يفاوض موسيالا لتمديد العقد بعد 2026

ميونيخ (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم تحدثوا مع جمال موسيالا بشأن تجديد عقده مع الفريق.

ووفقاً لصحيفة «شبورت بيلد»، التقى ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، وكريستوف فريوند، المدير الرياضي مؤخراً، مع اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 21 عاماً، ومع من يتولى إدارة أعماله في أحد المطاعم، وتحدثوا عن المستقبل.

يذكر أن عقد موسيالا مع بايرن ميونيخ يمتد حتى 2026، ويقال إن إيبرل وفريوند أبلغا موسيالا، خلال المحادثة، أنه ينظر إليه بأنه خليفة توماس مولر في اللعب خلف المهاجمين.

وبالفعل يقوم فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، بالدفع بموسيالا في هذا المركز، كما سيتم استخدام اللاعب أيضاى كواجهة لبايرن ميونيخ في جانب التسويق الدولي.

ووفقاً للمعلومات، فإن موسيالا قال إنه أوضح أن الفوز بدوري أبطال أوروبا، كونه أحد أعضاء الفريق الأساسي، هو هدفه الأول في مسيرته.

وكان موسيالا جزءاً من الفريق عندما توج بالثلاثية في 2020، ولكنه لعب مباريات قليلة، ويقال إن موسيالا وضع الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم من بين أهدافه الفردية.