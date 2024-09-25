«الانضباط» تُنذر النصر وشباب الأهلي بسبب «الجمهور»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وجهت «لجنة الانضباط» باتحاد الكرة، عقوبة «لفت نظر» لناديي النصر وشباب الأهلي على التوالي، بسبب تصرفات الجماهير في مباراتي الفريقين أمام الوصل والوحدة، ضمن «الجولة الثالثة»، لدوري أدنوك للمحترفين.

وأنذرت الانضباط في اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي النصر بسبب «قيام جماهيره إلقاء عبوات السوائل على لاعبي الفريق المنافس داخل الملعب»، وذلك خلال مباراة «الديربي» أمام مضيفه الوصل 1-3 في الجولة الثالثة للدوري.

ووجهت اللجنة عقوبة «لفت نظر» لنادي شباب الأهلي، لقيام جماهيره باستخدام «عبوات الدخان»، خلال مباراة «الفرسان» أمام ضيفه الوحدة 5-4.



وكانت الانضباط وجهت «لفت نظر» لنادي عجمان بسبب سلوك جماهيره تجاه حكم مباراة «البرتقالي» أمام شباب الأهلي 1-2 في الجولة الثانية للدوري.

وتتدرج عقوبات الانضباط بسبب «سلوك الجماهير» بدايةً بلفت النظر، الإنذار، وصولاً الى الغرامات المالية،

وتصدر ناديا بني ياس والنصر على التوالي قائمة «السلوك المنضبط» في الموسم الماضي 2023-2024، بخلو سجلات الناديين من أي غرامة مالية في 5 مسابقات على صعيد المحترفين شملت «كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس السوبر الإماراتي، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً».

وانخفضت قيمة الغرامات المالية على اندية المحترفين في الموسم الماضي بما نسبته 44%، حيث وصل إجمالي الغرامات المالية لموسم 2023-2024 إلى نحو 973 ألف درهم، مقابل 2.183.000 مليون درهم بنهاية موسم 2022-2023.