الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كاتانيتش الشارقة» إلى منتخب كرواتيا

«كاتانيتش الشارقة» إلى منتخب كرواتيا
25 سبتمبر 2024 12:00

علي معالي (أبوظبي)
اختار إيفيكا أوليتش مدرب منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً، مارو كاتانيتش مدافع فريق الشارقة ضمن تشكيلة المنتخب، استعداداً لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2025 في سلوفاكيا.
ويخوض المنتخب الكرواتي مباراتيه المقبلتين أمام أندرو واليونان يومي 11 و15 أكتوبر المقبل على التوالي، وينضم مدافع الشارقة إلى منتخب بلاده في 7 أكتوبر المقبل في زغرب، حيث سيتوجهون إلى مدينة بريلوج، حيث سيتدربون قبل مباراتي أندورا واليونان.
ويعتبر المدافع مارو كاتانيتش (20 عاماً) واحداً من الأوراق الرئيسية في الموسم الجاري في جعبة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، حيث شارك حتى الآن في 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين بصفة أساسية، أمام الجزيرة وكلباء ودبا الحصن، كما شارك أساسياً في مباراة الفريق الآسيوية ضد استقلال دوشانبي الطاجيكي، والتي انتهت بفوز الشارقة 1-0.
وكان اللاعب قد شارك في موسمه الأول الماضي في 20 مباراة، وهو لاعب دولي منذ 2020 متدرجاً مع منتخبات كرواتيا في مراحل سنية مختلفة حتى وصل إلى منتخب تحت 21.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة والشيوخ يعزون حاكم أم القيوين في وفاة عبدالله المعلا
عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات
الشارقة
منتخب كرواتيا
دوري أدنوك للمحترفين
كاتانيتش
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©