«كاتانيتش الشارقة» إلى منتخب كرواتيا

علي معالي (أبوظبي)

اختار إيفيكا أوليتش مدرب منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً، مارو كاتانيتش مدافع فريق الشارقة ضمن تشكيلة المنتخب، استعداداً لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2025 في سلوفاكيا.

ويخوض المنتخب الكرواتي مباراتيه المقبلتين أمام أندرو واليونان يومي 11 و15 أكتوبر المقبل على التوالي، وينضم مدافع الشارقة إلى منتخب بلاده في 7 أكتوبر المقبل في زغرب، حيث سيتوجهون إلى مدينة بريلوج، حيث سيتدربون قبل مباراتي أندورا واليونان.

ويعتبر المدافع مارو كاتانيتش (20 عاماً) واحداً من الأوراق الرئيسية في الموسم الجاري في جعبة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، حيث شارك حتى الآن في 3 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين بصفة أساسية، أمام الجزيرة وكلباء ودبا الحصن، كما شارك أساسياً في مباراة الفريق الآسيوية ضد استقلال دوشانبي الطاجيكي، والتي انتهت بفوز الشارقة 1-0.

وكان اللاعب قد شارك في موسمه الأول الماضي في 20 مباراة، وهو لاعب دولي منذ 2020 متدرجاً مع منتخبات كرواتيا في مراحل سنية مختلفة حتى وصل إلى منتخب تحت 21.