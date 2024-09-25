«أبوظبي لألعاب المضرب» يشارك في دوليتي مصر وقطر



أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، مشاركته في البطولتين الدوليتين بمصر وقطر اللتين تعقدان خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، وتقام بطولة قطر الدولية للتنس الأرضي تحت 14 سنة، في الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل، بينما تستضيف العاصمة المصرية القاهرة البطولة الدولية لكرة الطاولة تحت 12 سنة يوم 26 أكتوبر المقبل.

وتتضمن أجندة البطولات المعتمدة في النادي، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، استضافة المهرجان المدرسي للطاولة والريشة الطائرة والتنس الأرضي، تحت 10 سنوات من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل.كما يشارك النادي في دوري الناشئين لكرة الطاولة تحت 15 سنة في نادي النصر يوم 5 أكتوبر، وبطولة «توب إسبن» تحت 12 سنة في دبي والمقررة في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

ويستضيف النادي بطولة الدولة للريشة الطائرة تحت 11 و13 و15 سنة يومي 19 و20 أكتوبر، ثم يشارك في بطولة «فاست أكاديمي» تحت 14 سنة بالعين يوم 25 أكتوبر، ودوري الأشبال لكرة الطاولة تحت 12 سنة بنادي العروبة يوم 26 أكتوبر، كما يشارك في دوري السيدات والناشئات لكرة الطاولة 2024 - 2025 يوم 27 أكتوبر المقبل.