الشارقة بطل «تحضيرية الطاولة»



الشارقة (الاتحاد)

ضمن برنامج الدورات التحضيرية للموسم الجديد، نظم مجلس الشارقة الرياضي دورة تحضيرية في كرة الطاولة لفرق الأشبال والناشئين بنادي الشارقة الرياضي في الحزانة، بمشاركة أربعة أندية، وهي الشارقة والمدام وشباب الأهلي ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وضمت الدورة 40 لاعباً من الفرق المختلفة، وفي نتائج الناشئين، نجح الشارقة الرياضي في الحصول على المركز الأول، فيما نال نادي أبوظبي المركز الثاني، وشباب الأهلي ثالثاً، وفي نتائج الأشبال، الشارقة الأول، وأبوظبي الثاني، والمدام ثالثاً.

حضر توزيع الكوؤس والميداليات كل من جاسم الدوخي، رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور شريف حمدي مدير النشاط الرياضي بنادي أبوظبي، وسمير جورج اختصاصي اللعبة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وحققت البطولة نجاحاً كبيراً بعدد اللاعبين المشاركين، ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، والاستمرار في اكتشاف المواهب المتميزة للفئات السنية المختلفة.