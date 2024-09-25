الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة بطل «تحضيرية الطاولة»

الشارقة بطل «تحضيرية الطاولة»
25 سبتمبر 2024 13:00

 
الشارقة (الاتحاد)
ضمن برنامج الدورات التحضيرية للموسم الجديد، نظم مجلس الشارقة الرياضي دورة تحضيرية في كرة الطاولة لفرق الأشبال والناشئين بنادي الشارقة الرياضي في الحزانة، بمشاركة أربعة أندية، وهي الشارقة والمدام وشباب الأهلي ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وضمت الدورة 40 لاعباً من الفرق المختلفة، وفي نتائج الناشئين، نجح الشارقة الرياضي في الحصول على المركز الأول، فيما نال نادي أبوظبي المركز الثاني، وشباب الأهلي ثالثاً، وفي نتائج الأشبال، الشارقة الأول، وأبوظبي الثاني، والمدام ثالثاً.
حضر توزيع الكوؤس والميداليات كل من جاسم الدوخي، رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، والدكتور شريف حمدي مدير النشاط الرياضي بنادي أبوظبي، وسمير جورج اختصاصي اللعبة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وحققت البطولة نجاحاً كبيراً بعدد اللاعبين المشاركين، ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، والاستمرار في اكتشاف المواهب المتميزة للفئات السنية المختلفة.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يشارك في دوليتي مصر وقطر
اللجنة المنظمة لـ «شاطئية كلباء» تناقش تحضيرات النسخة الرابعة
مجلس الشارقة الرياضي
كرة الطاولة
دورة الألعاب الرياضية
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©