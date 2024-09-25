حدث في الدوري الإيطالي.. مباراة انتهت «فجأة» بالفوز !



عمرو عبيد (القاهرة)

شهد اليوم الأخير في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، تحقيق فريق كومو الصاعد حديثاً «مفاجأة»، بفوزه على أتالانتا بنتيجة 3/2، وهو الفوز الأول لـ «البيانكوبلو» هذا الموسم، بعد تعادلين وهزيمتين، ليقفز عدة مراكز ويصل حالياً إلى المرتبة الـ 15، في حين سقط أتالانتا للمرة الثالثة في 5 جولات فقط، ليتراجع إلى المركز الـ 12، مؤكداً أن «الكالشيو» هذا الموسم لا يُفرّق بين «الكبار» و«الصغار» على الإطلاق، بل إن كل الفرق تتعثر بكل قوة وبلا استثناء، رغم أن البطولة لا تزال في جولاتها الأولى.

ولم يعرف «سيري آ» في موسمه الجديد فريقاً فرض نفسه فوق القمة، حيث تصدّر إنتر ميلان في البداية، ثم صعد أودينيزي إلى المركز الأول، قبل أن يبلغها حالياً تورينو، في مشهد غير مُستقر لا يُفصح عن اسم فريق بعينه يُمكنه الفوز باللقب الحالي، وإن كان «النفس الطويل» يملكه «الكبار» كالعادة، وهو ما سيظهر في الجولات المُقبلة بالتأكيد.

ورغم أن هناك 3 فرق لم تعرف الخسارة في أي مباراة حتى الآن، تورينو ويوفنتوس وإمبولي، إلا أن كلاً منهم تعثّر بالتعادل أيضاً، حيث يتصدر تورينو بعد 5 جولات، برصيد 11 نقطة، بعدما فقد 4 نقاط خلال تعادلين، بينما واجه «السيدة العجوز» و«الأزرق» التعادل 3 مرات، بنسبة 60% من إجمالي مباريات الموسم حتى الآن، وكان «اليوفي» قد تعادل في آخر 3 جولات على التوالي بنتيجة سلبية واحدة، 0/0، بينها التعادل مع إمبولي نفسه.

معاناة روما الذي تعادل 3 مرات وخسر مباراة واحدة في الجولات الأولى، انتهت «فجأة» بالفوز على المتصدّر السابق، أودينيزي، بنتيجة كبيرة 3/0، ليُحقق «الذئاب» انتصاره الأول هذا الموسم هو الآخر في الجولة الخامسة، بينما تعرض «الحمير الوحشية» إلى خسارته الأولى بعد التعادل في الجولة الأولى، ليدخل «دائرة التعثّر» بسرعة ويتساوى مع نابولي، الوصيف الحالي والبطل الأسبق، الذي بدأ الموسم بهزيمة «صاعقة» 0/3 أمام هيلاس فيرونا، قبل أن يستفيق ويحصد 3 انتصارات متتالية، ثم تعادل في الجولة الأخيرة مع «اليوفي» ليبقى في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، من إجمالي 15.

ويتساوى «الإنتر» مع ميلان في رصيد 8 نقاط، في المركزين السادس والسابع على الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن كلٍ من يوفنتوس وإمبولي، بعدما نجح «الشياطين» في «ضرب الأفاعي» خلال «ديربي الغضب» بالجولة الحالية، ليتعثّر «حامل اللقب» بالهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعد تعادليه الغريبين، أمام مونزا في الجولة الماضية ومع جنوى في الافتتاح، في حين حصد «الروسونيري» فوزه الثاني على التوالي بعد «البداية المترنحة» بتعادلين وهزيمة، ويأتي بعدهما لاتسيو برصيد 7 نقاط، حيث تلقى «السماوي» هزيمته الثانية هذا الأسبوع، بجانب التعادل في مباراة واحدة خلال خمس جولات.