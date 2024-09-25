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الرياضة

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على حالة مبابي

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على حالة مبابي
25 سبتمبر 2024 12:02


مدريد (د ب أ)
طمأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جماهير الفريق على حالة نجم الفريق كيليان مبابي، بعدما تم استبداله مبكراً في المباراة التي فاز فيها الفريق على ديبورتيفو ألافيس أمس الثلاثاء. وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب الفوز 3/ 2، في المباراة التي شهدت استبدال مبابي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة: «هو بخير، شعر بإجهاد بسيط وطلب تغييره حتى لا تحدث أي مشاكل».
ومع اقتراب مباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو، والتي من المقرر إقامتها الأحد المقبل، كان هناك قلق أولي من الجماهير. وشارك مبابي في كل مباريات الفريق منذ قدومه من باريس سان جيرمان. ورغم تصريحات أنشيلوتي، ذكرت وسائل إعلام أن مبابي سيخضع لفحص طبي على فخذه اليسرى في الأيام المقبلة، كإجراء احترازي.

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