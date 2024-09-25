«قميص مبابي» يتسبب في استبدال لاعب ألافيس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

طلب المدافع الدولي المغربي عبد الكبير عبقار لاعب ديبورتيفو ألافيس، من النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أن يمنحه «قميصه» بين شوطي المباراة، التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السابعة للدوري الإسباني، بينما كانت النتيجة 2-0 لمصلحة الريال.

طلب المدافع المغربي أثار غضب جماهير فريقه القليلة في المدرجات، ثم فوجيء كل من في الملعب بأن اللاعب لم ينزل شوط المباراة الثاني، وإنما قام لويس جارسيا المدير الفني لفريق ألافيس بتغييره من دون سبب واضح، رغم إجادته خلال الشوط الأول.

وبسؤال المدير الفني بعد المباراة عن أسباب تغييرعبد الكبير عبقار، وهل كان ذلك عقاباً على ما فعله مع مبابي، نفى جارسيا علمه بما حدث بين اللاعب ومبابي، وقال: أنا لا أعرف أصلاً إذا كان طلب قميص مبابي، وكل ما في الأمر أنني رأيت أن تغييره كان ضرورة تكتيكية لأنني كنت أريد تنفيذ خدعة معينة.

غير أن شبكة «مونت كارلو سبورت» شككت في كلام جارسيا، ورجحت فكرة أن التغيير كان عقاباً للاعب، الذي لم ينتظرإلى نهاية المباراة لكي يطلب قميص بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018.

ودللت الشبكة على ذلك بأن المدافع المغربي تحديداً شارك أساسياً في المباريات السبع التي لعبها ألافيس في «الليجا»، منها 5 مباريات لعبها بالكامل، وإن هذا اللاعب فرض نفسه قلباً للدفاع منذ بداياته مع الفريق الأول في 2022.

