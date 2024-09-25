متي يعود نيمار للهلال السعودي؟ مدرب الفريق يجيب!!



الرياض (د ب أ)

اعترف جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، بعدم معرفته عن الموعد المحدد لعودة البرازيلي نيمار للمشاركة مع الفريق. وبعد الفوز على البكيرية بهدف نظيف في كأس خادم الحرمين الشريفين، قال جيسوس: «نيمار إضافة كبيرة ليس للهلال فقط، بل للدوري السعودي ككل، ومن سوء الحظ خسارة جهوده بعد انضمامه بقليل».

وأكد:«لا أستطيع تحديد موعد عودته، سننتظر إلى يناير حتى يستعيد كامل عافيته». وكان نيمار تعاقد مع الهلال في أغسطس 2023، ولكنه لعب خمس مباريات فقط، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى، خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي أكتوبر الماضي.

وكان نيمار 32/ عاماً/ عاد للتدريبات في يوليو الماضي، وانتشرت التكهنات بأن اللاعب اقترب من المشاركة في المباريات، وهو ما نفاه المدير الفني.