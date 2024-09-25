مانشستر سيتي يكشف طبيعة إصابة رودري

لندن (أ ف ب)

أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، أن لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري يعاني من إصابة في أربطة ركبته اليمنى، تعرض لها خلال قمة المرحلة الخامسة أمام أرسنال 2-2.

وقال النادي في بيان إن التقييم لا يزال جارياً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مصاباً خلال القمة أمام وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضاً وهو يمسك بركبته اليمنى.

وذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رودري قد يغيب عن بقية الموسم.