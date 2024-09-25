تير شتيجن يوجّه رسالة شكر إلى عالم كرة القدم

برلين (د ب أ)

وجّه مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، وفريق برشلونة الإسباني، الشكر لكل من دعمه، بعد إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض تير شتيجن، الذي أصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، عقب اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام فياريال يوم الأحد الماضي، والتي سيغيب على إثرها لأشهر عدة.

ونشر تير شتيجن صوراً لبعض الرسائل التي تلقاها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) «تويتر سابقاً» وكتب:«أشعر بامتنان شديد لكل جماهير برشلونة، زملائي، المنافسين، الأندية والأصدقاء على الدعم والحب الذي أظهرتموه لي منذ يوم الأحد».

وأضاف:«أود أن أشكر جماهير فياريال على الاحترام الذي أظهروه في الملعب، كان هذا يعني الكثير لي. أشعر بالإيجابية والقوة، الآن تركيزي منصب على التعافي. شكراً لكم!».

ويلعب المنتخب الألماني مبارياته المقبلة في بطولة دوري أمم أوروبا يوم 11 أكتوبر المقبل في البوسنة، ثم يواجه المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في ميونيخ. وسيكون حارس هوفنهايم أوليفر باومان هو المرشح الأبرز لحراسة عرين المنتخب الألماني. وقال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إنه يثق تمام في الحارس البديل إيناكي بينا.