رسائل نصية بين جوارديولا وأرتيتا بعد «عاصفة سيتي وأرسنال»



لندن (د ب أ)

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن علاقته بميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تظل قوية وسط الاضطرابات التي شهدتها المباراة التي تعادل فيها الفريقان.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن عدداً من لاعبي مانشستر سيتي أعربوا عن إحباطهم بطريقة لعب أرسنال، واللعب الدفاع المبالغ فيه، بعدما انتهت المباراة المثيرة بين الفريقين المتنافسين على اللقب بالتعادل 2/2 يوم الأحد الماضي.

واحتاج مانشستر سيتي لهدف في اللحظات الأخيرة من جون ستونز لتعديل النتيجة والخروج بنقطة، بعد أن تراجع أرسنال بعشرة لاعبين، للدفاع بشكل مبالغ فيه، وتمكنوا من كبح حماس فريق مانشستر سيتي في أغلب فترات الشوط الثاني.

وأثار تضييع أرسنال للوقت، واستخدام أساليب خفية في غضب مانشستر سيتي، ولكن ليس من المدرب جوارديولا، الذي شعر أن منافسه وصديقه ومساعده السابق أرتيتا كان على حق باللعب بهذه الطريقة. وبعد الفوز على واتفورد 2/ 1 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، قال جوارديولا:«أدرك أن المنافس، بعد فوزه بأربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وست مباريات من آخر سبع، لن يجهزوا لنا السجادة الحمراء في كل مباراة لكي نقدم أفضل أداء لنا، وأن نقدم الأداء الذي نريده. لم أفكر في هذا مطلقاً. هذا هو التحدي».

وأضاف: «الناس لا تفهمني، أو لا تصدقني عندما أقول إن أي منافس يمكنه أن يلعب بالطريقة التي يريد اللعب بها. الأمر متعلق بنا للتعامل معهم، وكسر دفعاتهم بالطريقة التي يتعين علينا القيام بها». وذكر:«فيما يتعلق بميكيل، بعد فترة، أرسلنا رسالات نصية لبعضنا، ولم تتغير علاقتنا. قرروا أن يلعبوا بتلك الطريقة، وهي طريقة أكثر من ممتازة. كانوا أذكياء. الأمر متعلق بنا، كيف يمكننا أن نكسر دفعاتهم، وقمنا بهذا بشكل جيد».

وأكد:«قلت لأرتيتا إنهم قاموا بعمل رائع، هذه ليست مشكلة. يعرفون لاعبيهم، ويفعلون ما يتعين عليهم فعله».