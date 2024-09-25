عجمان يسعى لتجنب «الرقم الكابوس»!

مراد المصري (أبوظبي)

يواصل عجمان تحضيراته لمواجهة دبا الحصن يوم بعد غدٍ الجمعة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك مع سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد تلقيه ثلاث هزائم.

ولا تحمل الخسارة في أول أربع جولات ذكريات جميلة لـ «البركان»، إذ أدت إلى «كابوس الهبوط» في نهاية موسم 2009-2010، قبل أن ينهي الموسم بالمركز الثامن في موسم 2017-2018، وذلك في المرتين السابقتين التي حصل فيها هذا الأمر.

ولا يفكر جوران مدرب عجمان، بتجنب الخسارة في هذه المواجهة، بقدر سعيه لتحقيق الفوز الأول، خصوصاً أن فريقه لم يعرف الخسارة في آخر 10 مباريات في الدوري أمام الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى.

ويتطلع عجمان للاستفادة من استعادة مهاجمه وليد أزارو، حاسة التهديف، مع اندماج سيلفا، القادم من الإمارات في المجموعة بشكل إيجابي في اللقاء الأخيرة، وهو الذي صنع الهدف لزميله المغربي في الخسارة أمام بني ياس 1-3.