«رابطة المحترفين» تتعاون مع «تيك توك» لموسمين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، ومنصة «تيك توك» المنصة الرائدة عالمياً للفيديوهات القصيرة عن توقيع اتفاقية شراكة لموسمين 2024-2025 و2025-2026، لتكون المنصّة بدورها شريكاً رسمياً للرابطة.

وستقدّم المنصة التي بات لها دور مهم ومتصاعد في قطاع الرياضة عدداً من الخدمات الرقمية المميزة للحسابات الرسمية لرابطة المحترفين خلال الموسم، لنشر المحتوى المتعلق بالرابطة من أجل الوصول لكل فئات المجتمع التي تضمها المنصة، التي تملك حضوراً رياضياً قوياً، وأصبحت المصدر المفضل الجديد لكل ما يتعلق بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبّر مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي برابطة المحترفين عن سعادته بهذه الشراكة مع المنصة، مؤكداً أنها تأتي انطلاقاً من رغبة رابطة المحترفين بالوصول إلى فئات جديدة من الجماهير من خلال تنويع النشاطات التسويقية والإعلامية التي تتبناها الرابطة، وضمن مسار استقطاب شراكات جديدة تعود بالنفع على تطوير الكرة الإماراتية وبما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.

ومن جانبه قال محمد حرب مدير الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك: «نحن فخورون بهذه الشراكة التي تعتبر بغاية الأهمية في مجال الرياضة، فقد أصبحت منصتنا مكاناً يجمع عشاق الرياضة بغض النظر عن موقعهم، كما تمكن ملايين المشاهدين من متابعة أبرز الأخبار والفعاليات الرياضية ومشاركة شغفهم بها، ونتطلع من خلال شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لتقديم مميزات ومحتوى رائع لجماهير الكرة الإماراتية».

وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في نشر مفاهيم الرياضة والصحة المستدامة، والتشجيع على تبنّي أنماط حياة صحية، كما ستسهم منصة «تيك توك» في تعزيز التعاون مع صناع المحتوى المبدعين الشغوفين بمسابقات الرابطة من خلال صنع محتوى مشترك مع الأندية واللاعبين وإقامة جلسات تفاعلية مشتركة.