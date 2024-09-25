الخميس 26 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رابطة المحترفين» تتعاون مع «تيك توك» لموسمين

«رابطة المحترفين» تتعاون مع «تيك توك» لموسمين
25 سبتمبر 2024 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، ومنصة «تيك توك» المنصة الرائدة عالمياً للفيديوهات القصيرة عن توقيع اتفاقية شراكة لموسمين 2024-2025 و2025-2026، لتكون المنصّة بدورها شريكاً رسمياً للرابطة.
وستقدّم المنصة التي بات لها دور مهم ومتصاعد في قطاع الرياضة عدداً من الخدمات الرقمية المميزة للحسابات الرسمية لرابطة المحترفين خلال الموسم، لنشر المحتوى المتعلق بالرابطة من أجل الوصول لكل فئات المجتمع التي تضمها المنصة، التي تملك حضوراً رياضياً قوياً، وأصبحت المصدر المفضل الجديد لكل ما يتعلق بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعبّر مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي برابطة المحترفين عن سعادته بهذه الشراكة مع المنصة، مؤكداً أنها تأتي انطلاقاً من رغبة رابطة المحترفين بالوصول إلى فئات جديدة من الجماهير من خلال تنويع النشاطات التسويقية والإعلامية التي تتبناها الرابطة، وضمن مسار استقطاب شراكات جديدة تعود بالنفع على تطوير الكرة الإماراتية وبما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.
ومن جانبه قال محمد حرب مدير الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك: «نحن فخورون بهذه الشراكة التي تعتبر بغاية الأهمية في مجال الرياضة، فقد أصبحت منصتنا مكاناً يجمع عشاق الرياضة بغض النظر عن موقعهم، كما تمكن ملايين المشاهدين من متابعة أبرز الأخبار والفعاليات الرياضية ومشاركة شغفهم بها، ونتطلع من خلال شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لتقديم مميزات ومحتوى رائع لجماهير الكرة الإماراتية».
وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في نشر مفاهيم الرياضة والصحة المستدامة، والتشجيع على تبنّي أنماط حياة صحية، كما ستسهم منصة «تيك توك» في تعزيز التعاون مع صناع المحتوى المبدعين الشغوفين بمسابقات الرابطة من خلال صنع محتوى مشترك مع الأندية واللاعبين وإقامة جلسات تفاعلية مشتركة.

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي»: نتائج تطبيق منظومة تنبيه السائقين «صفر وفيات» و«صفر حوادث جسيمة»
خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي مركز رائد للابتكار في الذكاء الاصطناعي
رابطة المحترفين الإماراتية
تيك توك
أبوظبي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
الرياضة
أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»
اليوم 07:50
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
الرياضة
«البطل» يتحول إلى «شرير» في «اليونايتد»!
اليوم 07:43
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
الرياضة
برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»
اليوم 07:31
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية الخيام جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نعمل من دون كلل لتجنب «الحرب الشاملة»
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©