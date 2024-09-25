«العضلة ذات الرأسين» تبعد مبابي عن ريال مدريد



مدريد (أ ف ب)

أعلن ريال مدريد، إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه الأيسر تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس (3-2) في المرحلة السابعة، وكتب العملاق الإسباني في بيان صحفي: «بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيليان مبابي من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى»، من دون أن تحدد مدة غياب نجمه الجديد.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد الأحد على ملعب «ميتروبوليتانو»، بالإضافة إلى الرحلة إلى مدينة ليل الفرنسية لمواجهة فريقها المحلي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

كما أن الشك سيحوم حول مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 من الشهر المقبل.

وطلب مبابي الذي سجل الهدف الثاني للنادي الملكي في مرمى ألافيس رافعا غلته الى خمسة أهداف في المركز الثاني على لائحة هدافي الليجا، استبداله في الدقيقة 80 حيث دخل مكانه الدولي التركي أردا جولر.