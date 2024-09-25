«سباق جري السيدات».. 3 مسافات في حديقة إكسبو



دبي (الاتحاد)

تحتضن مدينة إكسبو دبي «سباق جري السيدات» 3 نوفمبر المقبل، ويستقطب السباق سنوياً مشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن ضمن ثلاث مسافات هي 10، و5، و3 كلم، وتتاح المشاركة لجميع السيدات والفتيات من جميع الأعمار، حيث يشمل كل سباق فئتين، هي فئة الصغار والفئة المفتوحة، ففي سباق 3 كيلومترات للصغار يسمح بمشاركة الأطفال حتى عمر 18 سنة، والفئة المفتوحة من عمر 16 فما فوق، وفي سباق 5 كيلومترات للصغار أيضاً حتى عمر 18 سنة فقط، والمفتوحة من 19 فما فوق، أما في سباق 10 كيلومترات للصغار فمن عمر 16 إلى عمر 18، والفئة المفتوحة من 19 فما فوق.

ويستمر باب التسجيل حتى 26 أكتوبر، وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان له أن الحدث سيحقق نجاحاً كبيراً وسيكتسب قيمة أكبر بإقامته في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي.

وقالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «بصفتنا مدينة مستقبلية تركز على أفراد المجتمع كافة، وملتزمة بصحة وعافية مجتمعنا، يسعدنا استضافة نسخة 2024 من سباق السيدات. بناءً على سجلنا الحافل كمكان رائع للأحداث الرياضية، ومنصة تمكين للنساء والفتيات، نتطلع إلى الترحيب بالعدائين من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات».