«أساطير السلة الأميركية» تتألق في برنامج حافل بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA عن قائمة النجوم المشاركين في فعاليتي «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، المقامة يوم السبت 5 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس؛ و«منطقة مشجعي NBA»، بين الخميس 3 أكتوبر، والأحد 6 أكتوبر في منارة السعديات.

وتقام الفعاليتان بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ)، التي تشهد مواجهتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم بين بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس يومي الجمعة 4 أكتوبر والأحد 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا.

وتشهد الفعاليات حضوراً مميزاً لـ 7 من أساطير دوريي كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA والمحترفات WNBA، بمن فيهم شاكيل أونيل وموجسي بوجس وماركوس كامبي وديريك فيشر وسيلفيا فوليز وكيفين جارنيت وميتش ريتشموند، والذين يحملون فيما بينهم 44 مشاركة في مباريات كل النجوم، و12 لقباً في دوريي المحترفين والمحترفات، و3 ألقاب لأفضل لاعب ولاعبة.

ويُقدم مغني الراب الحائز على جائزة جرامي تو تشينز عرضيّن موسيقيين، الأول يوم 3 أكتوبر في «ليلة NBA بإستضافة شاك» التي تتوفر تذاكرها الآن عبر Ticketmaster.ae، والثاني يوم 5 أكتوبر ضمن «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» الذي تنطلق فعالياته الساعة 4:30 مساءً، ويحتضن باقة من تجارب الجمهور الترفيهية المستوحاة من أجواء دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بحضور عدد من لاعبي فريقى سيلتكس وناجتس، بما في ذلك تحدي المهارات ومسابقة الرميات الثلاثية بالإضافة إلى عروض موسيقية، وتجارب ترفيهية بحضور التميمتين الشهيرتين لكلا الفريقين، ومسابقة سلام دانك مع نخبة من أبرز النجوم المحترفين في هذا المجال.