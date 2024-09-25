«كأس الوثبة» يختبر «نجوم السرعة» في بلجيكا

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار مونس جلين البلجيكي، عصر غدٍ الخميس، فعاليات بطولة كأس الوثبة ستاليونز للسرعة، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 950 متراً، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق، البالغة جائزته (5 آلاف يورو)، 8 من نخبة نجوم السرعة في أوروبا، أبرزها صاحب الأرض «تيكس دي أي» بقيادة كو كليمانس، و«أليكاو» بقيادة كريست ديهنس، وكلاهما للمالك والمدرب جوهان فيرستربين.

ويمثل الخيول البلجيكية صاحبة الأرض كل من «فيكتور» للمالك والمدرب فيدو كيرسماك، وقيادة ماكريموندو، و«رازا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابي ليفببيفري، و«بروبات» لاس بي أم لسباقات الخيول، بإشراف ميلد بوستما، وقيادة روبي هيدنس.

ويدفع المدرب جالي جيرني بكل من «جدارا» لجاني ديربوكس، وقيادة جيرمي ميسون، و«كيرورا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وقيادة فاندربيك، وهناك الجواد الفرنسي «كاديرا دو كروات» لمزرعة الشيخ، بإشراف صوفي لانسلوت، وقيادة سيب بالكين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.