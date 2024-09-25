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الرياضة

«أم شاي المتوترة».. تنظر إلى الأرض كلما نظر إليها مدربها !!

«أم شاي المتوترة».. تنظر إلى الأرض كلما نظر إليها مدربها !!
25 سبتمبر 2024 18:30


بكين (أ ف ب)
تذوّقت اليابانية نعومي أوساكا طعم فوزها الأول بقيادة مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو عندما تغلبت على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و6-2، وبلغت الدور الثاني لدورة بكين للألف، وانفصلت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب النتائج المخيبة وتعاقدت مع المدرب السابق للنجمة الأميركية سيرينا وليامس.
واختارت أوساكا المدرب موراتوجلو الفائز بعشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى مع سيرينا، لمساعدتها على استعادة أفضل مستوياتها.
وقالت عقب تأهلها إلى الدور الثاني للدورة الصينية «تعجبني الطريقة التي يدرب بها، وأعتقد أن الأمر سيكون مثيراً للاهتمام»، وأضافت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والـ73 حالياً والتي عادت إلى الملاعب في يناير الماضي بعد إجازة أمومة: «يبدو أن باتريك هو الشخص الذي لديه المعلومات التي أحتاج إليها».
وأكدت الفائزة بأربع بطولات جراند سلام (بطولة أميركا المفتوحة 2018 و2020، وأستراليا المفتوحة 2019 و2021): «أشعر أنني بحاجة حقاً إلى التعلم قدر الإمكان في هذه المرحلة من مسيرتي».
واعترفت أوساكا، الفائزة بدورة بكين عام 2019، بأنها «دائماً متوترة بعض الشيء» بحضور موراتوجلو، خاصة بسبب ارتباطه الطويل والناجح مع الأسطورة وليامز، وقالت «أنظر إلى قدمي عندما ينظر إلي، وأعتقد أنني بحاجة لقضاء المزيد من الوقت معه»، مضيفة أنها تشعر «بارتياح أكبر مع مرور الأيام» مع مدربها الجديد.
وتلتقي أوساكا في الدور المقبل مع الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا الـ32.
ودرب فيسيت أوساكا مرتين، من 2019 إلى صيف 2022، ثم مرة أخرى العام الماضي من أجل عودة اليابانية إلى الملاعب بعد ولادة ابنتها شاي في يوليو.
خرجت من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أغسطس وكان أفضل أداء لها منذ عودتها هو ربع نهائي دورة الدوحة للألف في فبراير الماضي. 

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